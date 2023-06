Maturità 2023, oggi la prima prova scritta

Quest'oggi gli studenti e le studentesse del Liceo "Spinelli" e dell'IPSIA "Banti" di Giovinazzo sosterranno l'esame di Stato. Una giornata importante per tanti di loro con la prima prova che si terrà dalle 8.30 di questa mattina, 21 giugno.Saranno sette, secondo le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione le tracce tra cui i maturandi e le maturande dovranno scegliere.Giovedì 22 giugno, invece, si terrà alla medesima ora la seconda prova scritta attenente il corso di studi affrontato. In alcuni istituti il 23 giugno ci sarà anche una terza prova, ma nella maggior parte dei casi dal 27 giugno inizieranno gli esami orali che, come accade ormai da alcuni anni, saranno interdisciplinari e toccheranno dunque varie materie.«Il colloquio - spiegano dal MIUR - si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: in poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.Prenderà il via da uno spunto iniziale (un'immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla Commissione. È la fase dell'Esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) svolta nel percorso degli studi».Il voto finale dell'Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:massimo 40 punti per il credito scolasticomassimo 20 punti per il primo scrittomassimo 20 punti per il secondo scrittomassimo 20 punti per il colloquio.La commissione può assegnare fino a 5 punti di "bonus" per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell'Esame. Il punteggio massimo è 100 (c'è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.In bocca al lupo a tutti loro.