Mattinata di fuoco a Giovinazzo, un'auto avvolta dalle fiamme in via Imbriani

La mattinata, alla periferia di Giovinazzo, s'è surriscaldata poco prima delle ore 08.00, quando unaparcheggiata in via Imbriani, quasi ad angolo con via tenente Piscitelli, nei pressi del muro perimetrale del circolo Renna, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme ed è poi andata completamente distrutta.L'episodio, su cui sono in corso indagini (il rogo è partito dal vano motore per poi intaccare la carrozzeria anteriore dell'auto), ha creato momenti di tensione e di preoccupazione fra i residenti della zona. In molti si sono affacciati ai balconi. In pochi minuti, infatti, dal cofano del veicolo s'è alimentato un principio d'incendio e le fiamme hanno rapidamente investito la vettura. Fumo nero e l'odore acre della combustione, invece, hanno invaso tutta l'area circostante, sino alla stazione.Sul posto, dal, sono arrivati iche ha spento l'incendio e avviato gli accertamenti per capire cosa l'abbia provocato. Per fortuna non c'erano altre auto parcheggiate nei paraggi, altrimenti l'episodio avrebbe rischiato di provocare problemi più gravi. Sul luogo sono intervenuti anche i: al momento, però, non sono stati rilevate tracce di liquido infiammabile oppure altri elementi che suggeriscano in modo lampante la matrice dolosa.Il 31 agosto 2021 , sempre in via Imbriani, erano già andate a fuoco unaed una. «Un brutto risveglio per tutto il mio condominio - ha detto il consigliere comunale di-. Difficile credere ad un caso autocombustione: ora m'impegnerò per comprendere cosa sia successo».