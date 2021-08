Tornano gli incendi ai danni delle auto. Dopo alcuni mesi di tregua, si riaffaccia il fenomeno. Un'auto, per cause al momento sconosciute, ha preso fuoco. Si tratta di una, parcheggiata in via Imbriani, andata in fumo alle ore 04.30. Danni anche ad unache si trovava nei paraggi, danneggiata dal fuoco.Sono stati gli stessi residenti della zona, svegliati di soprassalto da un boato iniziale, seguito dalle fiamme, ad allertare la sala operativa del. Sul posto sono arrivati iper domare il rogo, ma laè andata completamente distrutta, mentre la, spostata dal proprietario appena in tempo, è stata danneggiata. Assieme al personale del, sono arrivati anche idellaSpente le fiamme, gli investigatori hanno svolto il sopralluogo: al momento, non è stato trovato nulla di sospetto. La natura dell'episodio è in fase d'accertamento, ma nessuna pista può essere esclusa. Compresa quella dolosa. Le indagini sono affidate adella, ai quali spetterà chiarire se dietro l'episodio, dopo mesi di calma, ci sia la mano di qualche responsabile. A dire di più in tal senso saranno i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.Le proteste degli abitanti dell'area nei pressi della stazione, intanto, impazzano su: «In questi casi - si legge - dov'è l'amministrazione comunale che di solito è tanto prodiga a minacciare ritorsioni? Questo è uno dei tanti regali della città turistica e inclusiva. Venitemi a dire che i vandali vengono da fuori paese».