Maria SS di Corsignano, le FOTO ed i VIDEO della processione

85 foto Processione Maria SS di Corsignano

"Alzando gli occhi e mirando una Stella".Recita così uno degli inni più sentiti dell'ex provincia barese rivolto alla Madonna. Ed è l'inno che i giovinazzesi hanno scelto percelebrata ieri, 20 agosto, in una festa esterna che ha visto giungere a Giovinazzo anche dal circondario migliaia di persone. In tantissimi hanno alzato gli occhi ed hanno trovato lo sguardo amorevole impresso nella sacra icona portata da Oriente da Geretèo.La processione si è snodata al crepuscolo nel borgo antico, con un passaggio di grande impatto emotivo in piazza Costantinopoli quando alto si è alzato alto il canto alla Vergine ( clicca qui per il nostro video). Poi l'arrivo in piazza Vittorio Emanuele II, letteralmente tra due ali di folla, con tantissime giovani coppie ed i loro piccoli benedetti da Mons. Domenico Cornacchia. Con lui, tutto il clero ha accompagnato l'icona della Vergine di Corsignano per le strade del centro cittadino ed una particolare emozione tradiva don Andrea Azzollini e don Pietro Rubini, alla loro ultima festa patronale prima del trasferimento ad altre parrocchie (rispettivamente a Molfetta e Ruvo di Puglia).L'edicola con la sacra icona si è poi fermata davanti al sagrato della parrocchia San Domenico, da dove mons. Cornacchia ha. Infine il rientro da via Marina, dove l'atmosfera si è fatta suggestiva grazie al lavoro sinergico delle locali confraternite, dei portatori e del Comitato Feste.A chiudere il tutto un rientro con qualche patema in Concattedrale ( qui il video ), sfociato in un lungo applauso quando l'edicola è comparsa nella navata centrale sotto il portale d'ingresso. Al termine della processione, Mons. Domenico Cornacchia ha altresì ringraziato i portatori per il grande sforzo, volendo poi conoscere di persona il portatore più longevo e quello più anziano anagraficamente.È stata festa, la festa di tutti i giovinazzesi, credenti e non, perché Maria SS di Corsignano, quel culto, quella devozione sono un segno identitario ben oltre le convinzioni dei singoli.Noi vi abbiamo voluto raccontare la processione dell'icona della Madonna di Corsignano attraverso qualche video che troverete sulla nostra pagina Facebook e gli scatti che potrete vedere sotto la nostra cronaca.