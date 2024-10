Il postino di "C'è posta per te" a Giovinazzo

Il postino della trasmissione di Canale 5è arrivato a Giovinazzo. Il tam tam social è corso veloce e qualcuno è riuscito anche a "paparazzarlo" nel tardo pomeriggio di oggi, 23 ottobre, in Cala Porto.Top secret l'operazione da portare a termine, come nella migliore tradizione dei programmi televisivi. La nuova stagione della trasmissione Mediaset, condotta da Maria De Filippi, è ormai alle porte.Ma per chi sarà venuto a Giovinazzo? Per un amore spezzato, per la ricerca di parenti lontani, per una madre che vorrebbe rivedere un figlio?Ilè già partito su ogni canale social. I giovinazzesi, si sa, sono molto curiosi.