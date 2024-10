Un recinto alle spalle di Palazzo di Città. Ecco perché

È stata completata negli scorsi giorni, in via Sant'Andrea, la recinzione per lo scivolo che porta ai parcheggi di Palazzo di Città. Un'opera, ci hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale, che è stata realizzata grazie ai finanziamenti avuti anche per i nuovi cancelli del mercato giornaliero.Le grate - ci hanno spiegato dagli uffici comunali - permettono la salvaguardia di quel luogo, spesso divenuto a tarda sera un vero e proprio urinatoio pubblico per esseri umani e cani.Polemiche sono seguite alla sua realizzazione poiché, secondo alcuni cittadini, sarebbe occlusa la visuale di Cala Porto, sebbene questa fosse stata già in parte eliminata diversi anni fa con la concessione di occupazione di suolo pubblico ad un'attività commerciale.L'auspicio di molti cittadini e cittadine è invece che veramente la recinzione dello scivolo del parcheggio sotterraneo di Palazzo di Città serva ad evitare che qualcuno continui a prendere quella zona come bagno pubblico.Inevitabilmente, come da copione, dibattito aperto sui social.