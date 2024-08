L'edicola di Maria SS di Corsignano per le strade di Giovinazzo - FOTO

32 foto Processione edicola Maria SS di Corsignano 2024

Evvivala Madre di Giovinazzo.Ieri sera città in festa per la processione della sacra edicola per le vie della città, con i passaggi suggestivi in piazza Costantinopoli e via Gelso, nel cuore del borgo antico, e poi con la solenne benedizione in piazza Vittorio Emanuele II impartita da. Presenti le maggiori autorità civili e militari ed il Comitato Feste guidato da Francesco Cassano.Il pericolo incombente di pioggia ha in alcuni tratti tenuti i fedeli col fiato sospeso, ma l'amore dei giovinazzesi per la loro Patrona si è sciolto in piazza Vittorio Emanuele II: erano in migliaia ad attendere la Madre Celeste, ciascuno con una preghiera, una pena nel cuore, una richiesta di sostegno. Quindi il rientro in Concattedrale dopo le 22.00.A seguire l'esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese", un tuffo nella tradizione, ed a seguire la novità dello spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante. Infine la ripresa del concerto ad accompagnare i giovinazzesi verso la notte.Noi vi raccontiamo la processione attraverso la nostra galleria fotografica.