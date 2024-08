Festa Patronale, il programma di martedì 20 agosto

20 agosto

Penultimo giorno di festeggiamenti in onore dia Giovinazzo.Quest'oggi, martedì 20 agosto, intenso programma soprattutto a sera, dopo la pioggia del lunedì. Dopo la santa messa l'omaggio ai giovinazzesi emigrati e poi il concerto sinfonico. Di seguito il programma completo:Ore 19.00 - Santa Messa in ConcattedraleOre 20.00 - Serata dell'emigrante e dei giovinazzesi nel mondo. Talk introduttivo e premiazione in piazza Vittorio Emanuele IIOre 21.30 - Concerto sinfonico in piazza Vittorio Emanuele II dell'Orchestra "Biagio Abate" - Omaggio ad Ennio Morricone