L'episodio ieri in via Marconi: probabilmente in preda ad una crisi, si è accanito su alcuni arredi della struttura sanitaria

6 foto Uomo danneggia la postazione del 118. Arrivano i Carabinieri

Momenti di paura, ieri, all'interno della postazione deldi Giovinazzo dove un uomo, completamente fuori controllo, ha danneggiato alcune porte a vetri, prima di essere fermato. Una situazione di tensione per la quale si è dovuto ricorrere all'intervento dee che ha lasciato sconcertati i pazienti e gli operatori.I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, alle ore 19.45, quando, secondo quanto si apprende, un uomo, con evidenti problemi e fragilità, probabilmente in preda ad una crisi, s'è accanito sulla struttura di via Marconi, nell'istituto Vittorio Emanuele II, danneggiandola. In quel momento, all'interno, non c'era nessuno: gli operatori delerano usciti per un intervento. Quello che appare certo, è che ha perso il controllo, accanendosi suche ha trovato a portata di mano.Ha infatti danneggiato alcune porte a vetri, distrutto impianti elettrici e rovesciato sedie e attrezzature, creando un comprensibile scompiglio. Una situazione che ha costretto i, allertati dopo una telefonata arrivata dal personale sanitario, ad intervenire sul posto per la presenza di una persona molesta che stava dando in escandescenza. I militari, giunti con due pattuglie (), sono intervenuti bloccandolo e portandolo pian piano alla calma.Sono stati loro a riportare la quiete nella postazione dele a ricondurre alla ragione la persona che aveva creato scompiglio: l'uomo è stato sedato, affidato ai familiari e accompagnato a casa. Fortunatamente nel parapiglia nessuno è rimasto contuso o ferito, e nelle ore successive si sono contati soltanto alcuni danni.