Diocesi, a novembre parte la Scuola di teologia per i operatori pastorali 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla nuova edizione dellapromossa dalla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. La scuola è rivolta a tutti i laici della Diocesi con la duplice finalità di: formare adulti maturi nella fede e operatori pastorali a servizio delle comunità parrocchiali e della Diocesi e preparare eventuali candidati ai ministeri istituiti del Lettorato, dell'Accolitato e del Catechista.Le materie di insegnamento sono le seguenti:Teologia Dogmatica (Cristologia) (don Pietro Rubini), Teologia pastorale (Il popolo di Dio) (don Ignazio Gadaleta), Introduzione alla Sacra Scrittura (don Nino Prisciandaro).Teologia Dogmatica (Ecclesiologia) (don Silvio Bruno), Introduzione alla Sacra Scrittura (don Nino Prisciandaro), Teologia spirituale (don Massimiliano de Silvio).Pastorale della carità (don Cesare Pisani), Teologia Ecumenica (don Giovanni de Nicolo), Teologia Liturgica (don Gianni Fiorentino).La scuola inizierà lunedì 11 novembre p.v. e le lezioni si terranno a Molfetta presso la parrocchia Madonna della Pace, dalle ore 18.45 alle ore 21.Le schede di iscrizione devono pervenire entro e non oltre venerdì 8 novembre prossimo a mezzo e-mail: ufficiopastorale@diocesimolfetta.it oppure inviando la scheda tramite WhatsApp al numero 3490642595, unitamente alla quota di iscrizione stabilita in € 40 (ogni parrocchia potrebbe eventualmente donare parte della quota a ciascun studente). La circolare e la scheda di iscrizione si possono fotocopiare o scaricare sul sito della Diocesi: www.diocesimolfetta.itOgni studente raggiungerà la parrocchia Madonna della Pace di Molfetta con mezzi propri.Il calendario delle lezioni sarà il seguente (suscettibile di alcune variazioni in caso di altri appuntamenti pastorali):NOVEMBRE: 11 – 18 – 25;DICEMBRE: 2 – 9;GENNAIO: 13 – 20 – 27;FEBBRAIO: 10 – 17 – 24;MARZO: 3 – 10 – 17 – 24 – 31;APRILE: 7 – 28;MAGGIO: 5 – 12.