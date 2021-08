Maria SS di Corsignano, è il giorno dedicato agli ammalati

Quinta giornata di novena aQuest'oggi, 16 agosto, il programma dei festeggiamenti varato dalin accordo conprevede una giornata dedicata all'ammalato.In mattinata due messe in Concattedrale alle 6.30 ed alle 9.00. Poi, alle 19.00, celebrazione eucaristica che si annuncia molto partecipata, animata dall'Associazione Madonna di Lourdes, dalla Gargano 2000 che si occupa di inclusione sociale attraverso lo sport, dall'Associazione Nazionale lotta ai Tumori, dal SerMolfetta, punto di riferimento importante della comunità non solo per il soccorso, ma anche nell'assistenza in periodo pandemico, dalla Fratres che porta avanti da anni la battaglia di civiltà per la donazione del sangue, dall'Anffas che è punto di riferimento per il disagio psichico, dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, dalla GILS che lotta quotidianamente per il sostegno agli ammalati di sclerodermia, dal Centro Diurno per l'Alzheimer "Gocce di Memoria", dall'UNITALSI, dagli Angeli della Vita in una delle loro prime uscite orfani di Pino Tulipani e da tanti operatori socio-sanitari della città di Giovinazzo.Sono loro i protagonisti di uno dei messaggi principali che deve giungere ai fedeli: Maria è Madre misericordiosa e con suo Figlio guarda con amore inesauribile a coloro che sono in difficoltà, che hanno bisogno di sostegno. La Madonna non solo non li dimentica, ma è ogni giorno accanto a loro, Lei che vide morire il Figlio sulla croce non è lontana, ma aiuta le famiglie e gli ammalati a sopportare il peso di quella croce pesantissima.La giornata liturgica si concluderà con altre due Sante Messe nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, alle ore 20.30 ed alle ore 22.00.