Maria Restivo
Maria Restivo
Eventi e cultura

Maria Restivo presenta a Giovinazzo il suo nuovo libro a fumetti

La Sala San Felice ospiterà l'uscita al pubblico di "Terramica Mia"

Giovinazzo - venerdì 28 novembre 2025 Comunicato Stampa
Sarà presentato oggi, 28 novembre, alle 18.30, nella Sala San Felice di Giovinazzo, il libro a fumetti 'Terramica Mia' di Maria Restivo, con illustrazioni di Marina Mundo, un'opera dedicata ai temi ambientali rivolta in particolare modo a bambini e ragazzi. L'iniziativa è della Consulta Cultura, Turismo e Istruzione del Comune di Giovinazzo in collaborazione con il Presidio del Libro di Modugno ( si allega locandina).

All'incontro interverranno l'assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli, la presidente della Consulta Cultura, Turismo e Istruzione Rosalba Andriani e la referente del Presidio del Libro di Modugno Lella Ruccia. Modera la giornalista Maria Teresa D'Arenzo.
La serata vedrà inoltre la partecipazione straordinaria dell'associazione 2HANDS Giovinazzo, rappresentata dall'insegnante Angela Del Rosso, e dell'Istituto Comprensivo 'Don S. Bavaro – Marconi' di Giovinazzo, con l'insegnante Sara Andriani, per sottolineare il forte legame tra il libro, il mondo della scuola e l'impegno civico sul territorio.

'Terramica Mia' nasce con l'obiettivo di far scoprire o riscoprire il piacere della lettura ai più piccoli e agli adolescenti, promuovendo il valore formativo dei libri attraverso esperienze condivise che favoriscano il dialogo e il confronto tra coetanei e adulti. La scelta del linguaggio del fumetto non è casuale: l'opera unisce narrazione visiva e testo, risultando coinvolgente e accessibile per un vasto pubblico, inclusi i lettori adulti, e diventando uno strumento prezioso per educare divertendo.

Il cuore tematico del libro è l'ambiente, scelto in un momento storico in cui, nonostante la gravità della crisi climatica, molti governi e attori economici tendono a minimizzare l'impatto dell'inquinamento sulla salute del pianeta e dei cittadini. Attraverso i racconti a fumetti, il libro mira ad accendere un "piccolo faro" sulle emergenze ambientali e a porre domande che stimolino nei giovani lettori senso critico e responsabilità personale. Ingresso libero.
  • Maria Restivo
Regionali, PVA: «Sconfitta per l'amministrazione di centrodestra Sollecito-Depalo»
28 novembre 2025 Regionali, PVA: «Sconfitta per l'amministrazione di centrodestra Sollecito-Depalo»
Tammacco di nuovo in Consiglio regionale: la soddisfazione di Noi per Giovinazzo
27 novembre 2025 Tammacco di nuovo in Consiglio regionale: la soddisfazione di Noi per Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Maria Restivo presenta il suo libro all'IVE Maria Restivo presenta il suo libro all'IVE “Io leggo...tu ascolti - storie per la buonanotte” è il coronamento di un percorso
Il saluto di Maria Restivo alla comunità scolastica di Giovinazzo Scuola Il saluto di Maria Restivo alla comunità scolastica di Giovinazzo Una delle storiche maestre, con incarichi anche in politica, ha lasciato l'insegnamento
Il Liceo "Spinelli " ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale
27 novembre 2025 Il Liceo "Spinelli" ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale
Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario
27 novembre 2025 Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario
Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
26 novembre 2025 Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
Presentato a Giovinazzo "Il decalogo della Non violenza "
26 novembre 2025 Presentato a Giovinazzo "Il decalogo della Non violenza"
Giovinazzo promuove la cultura della salute tra i giovani
26 novembre 2025 Giovinazzo promuove la cultura della salute tra i giovani
Consumo di alcool negli anziani: un incontro promosso dallo SPI CGIL Giovinazzo
26 novembre 2025 Consumo di alcool negli anziani: un incontro promosso dallo SPI CGIL Giovinazzo
Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale
25 novembre 2025 Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale
Tre giovani esplodono colpi a salve: i Carabinieri recuperano un bossolo
25 novembre 2025 Tre giovani esplodono colpi a salve: i Carabinieri recuperano un bossolo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.