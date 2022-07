Maria Restivo presenta il suo libro all'IVE

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, il sostegno dell'associazione Pro Loco di Giovinazzo e della Città di Giovinazzo, sarà presentato quest'oggi, 1° luglio, il libro dal titoloscritto da, insegnante di scuola dell'infanzia di Giovinazzo.L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II.Con l'autrice ci sarà la psicologa e psicoterapeuta Gabriella Coppola, prof. Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione all'Università degli studi Aldo Moro di Bari. Dialogherà con l'autrice il giornalista Michele Marolla.insegnante in pensione da due anni, ha dato concretezza a un suo sogno ben custodito in un cassetto: scrivere un libro.Ed ecco che il progetto editoriale ha visto la luce qualche mese fa quando la casa editrice Gelsorosso ha pubblicato il testo disponibile nelle librerie. Questa pubblicazione è stata già apprezzata dalle mamme che hanno la buona abitudine di leggere una storia ai loro bambini prima di andare a dormire per accarezzare i sogni e illuminare il pensiero fantastico che è sempre bene stimolare nei bambini già dall'infanzia. Un adulto che legge o racconta storie a un bambino dona al piccolo una buona base di conoscenza e svariate opportunità utili allo sviluppo della persona.Grazie al libro si offrono al bambino l'aumento dei suoi tempi di attenzione, l'abitudine all'ascolto, la capacità di sviluppare la fantasia, l'immaginazione e l'ampliamento delle capacità linguistiche del bambino. Infatti, con il libro i bambini sono invogliati a ricordare, memorizzare e ripetere le parole che ascoltano e ad ampliare il loro vocabolario. Il bambino, che ascolta una storia letta dall'adulto, impara a costruire collegamenti e nessi logici tra il racconto e la realtà, allargando i propri orizzonti di conoscenza.Si tratta di un lavoro cesellato con grande attenzione e che appassionerà, ne siamo certi, non solo i più piccoli.