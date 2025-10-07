Birramilandia
Birramilandia
Speciale

Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma

Via Chicoli ospiterà Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear, con street food e animazione per tutta la famiglia

Giovinazzo - martedì 7 ottobre 2025 Sponsorizzato
Il conto alla rovescia è finito: a Terlizzi torna l'attesissimo appuntamento con Birramilandia, il festival della birra che quest'anno celebra la sua quinta edizione con il tema del Circo.

Due giornate, sabato 11 e domenica 12 ottobre, che animeranno via Chicoli con un programma ricco di eventi tra musica, spettacoli e divertimento per tutte le età.

Non mancherà l'area bimbi con mascotte, giochi, gonfiabili e luna park, mentre per gli adulti ci saranno intrattenimento musicale, comicità, dj set e naturalmente un'ampia selezione di birre e street food: dalla carne alla brace alle bombette, fino all'iconica "assassina", crepes e zucchero filato. Il maxi tendone circense e le scenografie a tema garantiranno intrattenimento per tutta la famiglia.

Programmazione artistica:
Sabato 11 ottobre
• Ore 18.30: apertura con dj set di Sabi Dielle
• Ore 19.45: animazione per bambini a cura di Dj Frog
• Ore 20.40: spettacolo circense
• Ore 21.15: concerto live dei Cascemir
• Ore 23.00: dj set anni '80/'90 con Violet Tear fino a chiusura
• Speaker & Vocalist: Biro
Domenica 12 ottobre
• Ore 18.30: apertura con Danny Dee dj set
• Ore 19.15: animazione per bambini a cura di Dj Frog
• Ore 19.50: spettacolo circense
• Ore 20.15: cabaret con Umberto Sardella (Mudù)
• Ore 21.00: live music con I Paipers
• Ore 23.00: dj set con Danny Dee fino a chiusura
• Speaker & Vocalist: Biro

Due giornate di pura festa, tra birra, spettacoli e magia circense: ingresso gratuito e appuntamento fissato per sabato 11 e domenica 12 ottobre a Terlizzi.

Per informazioni: Email: info@birramilandia.it Tel: 348 597 4426 Social: @Birramilandia
  • eventi
A Giovinazzo la presentazione della biografia aggiornata di Honoré de Balzac
7 ottobre 2025 A Giovinazzo la presentazione della biografia aggiornata di Honoré de Balzac
Lavori al Liceo "Spinelli ", stanziati 600mila euro
6 ottobre 2025 Lavori al Liceo "Spinelli", stanziati 600mila euro
Altri contenuti a tema
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo In via Chicoli l’11 e 12 ottobre attesi Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Cultura Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Tutti gli eventi più interessanti
Il Festival Beer approda a Giovinazzo Il Festival Beer approda a Giovinazzo Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” Sociale Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” La presidente del Cuban Club Bari, Pina Allegretti: «Siamo pronti a creare nuovi sogni»
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Eventi e cultura Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto Attualità Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto
Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Appuntamento previsto oggi, 22 agosto
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Eventi Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
Giornate FAI d'Autunno 2025: talk e aperture del Gruppo nord barese a Giovinazzo
6 ottobre 2025 Giornate FAI d'Autunno 2025: talk e aperture del Gruppo nord barese a Giovinazzo
Xylella, Cia Levante: «Preoccupazione per Bitonto, Minervino, Bisceglie e Giovinazzo»
6 ottobre 2025 Xylella, Cia Levante: «Preoccupazione per Bitonto, Minervino, Bisceglie e Giovinazzo»
Conoscere i propri piedi per prendersi cura della salute: a Molfetta il test baropodometrico di Ortopedia Medical
6 ottobre 2025 Conoscere i propri piedi per prendersi cura della salute: a Molfetta il test baropodometrico di Ortopedia Medical
Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»
6 ottobre 2025 Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»
Dagli olivicoltori lettera a Lollobrigida: “Settore sotto l’attacco di frodi e speculazioni”
6 ottobre 2025 Dagli olivicoltori lettera a Lollobrigida: “Settore sotto l’attacco di frodi e speculazioni”
Veicolo sui binari: disagi alla circolazione ferroviaria tra Santo Spirito e Giovinazzo
5 ottobre 2025 Veicolo sui binari: disagi alla circolazione ferroviaria tra Santo Spirito e Giovinazzo
È un Defender Giovinazzo da 10 e lode, battuto il Mascalucia
5 ottobre 2025 È un Defender Giovinazzo da 10 e lode, battuto il Mascalucia
Le mele AISM in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo
5 ottobre 2025 Le mele AISM in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.