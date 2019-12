Maltempo, annullata la quarta serata di "Natale nel Borgo"

Il maltempo che sta colpendo la Puglia centrale in queste ore non ha risparmiato nemmeno Giovinazzo, su cui soffia una gelida tramontana e le temperature sono in forte calo, come da noi abbondantemente annunciato sin dalla mezzanotte. Si è vista anche la neve, a tratti, alternata a frequenti piovaschi, senza tuttavia depositi al suolo.- fanno sapere dal Comune -,Neve è arrivata a bassa quota, mista a pioggia, mentre depositi di qualche centimetro ci sono stati sulla Murgia e nella zona di Castel del Monte, oltre che nel territorio di Corato. Una nuova allerta maltempo è stata diramata dalla Protezione Civile della Puglia nel primissimo pomeriggio di oggi.Aggiornamenti meteo nelle prossime ore, come di consueto nei fine settimana.