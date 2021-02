La devozione non è stata meno forte pur in questo momento di pandemia ed ha animato i cuori dei fedeli che hanno preso parte alla Novena dedicata allanella parrocchia Sant'Agostino. Le loro preghiere si eleveranno con maggiore intensità giovedì 11 febbraio, giorno in cui la Chiesa festeggia la Vergine che apparse ain un villaggio francese dei Pirenei, e convergeranno in un'unica voce commossa e supplichevole.Al mattino, quattro celebrazioni si susseguiranno, dando la possibilità a chi vorrà di distribuirsi evitando affollamenti. I devoti potranno seguire le messe delle ore 7.30, 8.30 e 10.00, a cui seguirà l'attesissima Messa solenne delle 11.30, che si caratterizzerà per la folta partecipazione degli ammalati, ansiosi di rivolgersi con fede alla Madonna della grotta, e dalla presenza diVescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, che presiederà la funzione. A conclusione, s'innalzerà la Supplica, l'implorante invocazione che i fedeli affideranno alla Vergine per rivelarle i loro desideri più intimi e chiederle le grazie sperate. Sempre al termine della celebrazione, sarà esposto il SS.mo, davanti a cui ci si potrà fermare in silenzio raccoglimento fino alle 17,00. A questo proposito, la chiesa rimarrà aperta.La serata con le confessioni, fissate per la fascia oraria 16.00-18.00, e con l'Adorazione comunitaria, in programma tra le 17.00 e le 18.00. Chiuderà la giornata festiva la recita del Rosario, alle 18.00, e la Santa Messa delle 18.30, che verrà presieduta daparroco della chiesa di Piazza Sant'Agostino, e si concluderà con la benedizione eucaristica.L'atmosfera di fervida adorazione dovrà necessariamente essere accompagnata da prudenza e responsabilità individuale. Ai devoti e a chi parteciperà alle celebrazioni dell'11 febbraio è fortemente raccomandato di rispettare le regole di contenimento del contagio da Covid-19, indossando la mascherina per tutta la durata dei riti liturgici, di igienizzare frequentemente e adeguatamente le mani e di scegliere anche messe meno affollate.