Madonna delle Grazie, il programma a Giovinazzo

IL PROGRAMMA COMPLETO

La preparazione

La giornata della Festa

Ha preso il via il 30 aprile scorso, con la traslazione dell'effigie dalla chiesetta di San Lorenzo alla Concattedrale di Santa Maria Assunta, il fitto programma di eventi, liturgici e non, per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie, solennità che di fatto apre la stagione estiva delle feste cittadine a Giovinazzo. L'organizzazione del calendario è a cura dell'Associazione Maria SS delle Grazie e della parrocchia guidata da don Andrea Azzollini.Dal 1° al 31 maggio, le sante messe in Concattedrale saranno alle 9.00 ed alle 19.00, precedute dal Santo Rosario meditato alle 8.30 ed alle 18.30. Ogni giovedì esposizione del SS Sacramento ed alle 21.00 Compieta e benedizione eucaristica.Sabato 13 maggio, alle 19.00, Santa Messa presieduta da Mons. Felice Di Molfetta, Vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano. Lunedì 15 maggio, altro momento centrale, con l'anniversario della dedicazione della chiesa Concattedrale alla Madonna.Mercoledì 17 maggio, sempre alle 19.00, memorie liturgica della BVM delle Grazie, con la partecipazione delle associazioni mariane cittadine.Il 19 maggio, poi, memoria mensile di Maria SS di Corsignano, con Santo Rosario meditato al termine della messa vespertina.Il 21 maggio, Ascensione del Signore, ci sarà, dalle 19.00, la processione verso le antiche porte della città, con affissione delle croci e benedizione della città e dei campi.Ed è invece fissata per domenica 28 maggio, durante la messa vespertina, l'accoglienza dei nuovi associati dell'Associazione Maria SS delle Grazie.Il 31 maggio Festa della Visitazione della BVM ed inizio del Triduo in preparazione alla festa.Venerdì 2 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, spazio alla musica con il concerto a cura dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Scardigno-Savio", dirige la prof.ssa Nicoletta Paparella.Sabato 3 giugno Giovinazzo festeggerà la Madonna delle Grazie.Dalle 8.00 giro per la città della Bassa Musica "Città di Giovinazzo". Poi, al pomeriggio, alle 18.00 il Santo Rosario meditato ed alle 18.30 la celebrazione eucaristica officiata da don Andrea Azzollini.Dalle 19.00, con partenza da via Marina, la solenne processione dell'effigie di Maria SS delle Grazie, accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Al termine della processione le spettacolo di fontane danzanti in piazza Vittorio Emanuele II. Alle 22.00, concerto dell'Orchestra di Fiati della "Filippo Cortese".Domenica 4 giugno, dalle 21.00, in piazza Vittorio Emanuele II, spettacolo di musica popolare italiana ed internazionale.Lunedì 5 giugno chiusura nella chiesetta di San Lorenzo: alle 18.15 Santo Rosario meditato e poi la messa di ringraziamento delle ore 19.00.