Luigi Morva docente a Parma al "Master Food Export"

I più lo hanno definito una eccellenza della nostra terra che opera sia in campo nazionale che internazionale nella gestione d'impresa. È noto da lungo tempo il suo impegno professionale che l'ha portato a rivestire incarichi prestigiosi in aziende multinazionali. In questa sua nuova esperienza professionale di alto profilo,ha ancora una volta sfoderato le sue competenze tanto che l'Ice (Istituto del Commercio Estero) lo ha voluto nel ruolo di docente formatore alLo abbiamo contattato per saperne di più in merito a queste prestigiose esperienze professionali e gli abbiamo posto alcune domande.L'ICE (Istituto del Commercio Estero) oggi ITA (Italian Trade Agency) mi ha contattato anni fa e da allora collaboro con loro sia come consulente ad aziende in tutta Italia sia come formatore come ad esempio al Master Food Export.Perché a Parma ci sono tante aziende alimentari tra cui le più grandi: Barilla, Parmalat, ecc. aziende che sono delle eccellenze del Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo.Al Master Food Export hanno partecipato tante aziende alimentari che provengono da tutta Italia. Le mie lezioni hanno avuto come tema il management aziendale, l'internazionalizzazione delle imprese e lo sviluppo dei Brand.È tra gli eventi più importanti nel food in Italia, per questo mi sento onorato non solo di essere stato chiamato, ma di essere stato chiamato per la terza volta su tre edizioni. Io sono CEO di Brand Builder, una società di consulenza aziendale, e stiamo lavorando con diverse società per aiutarle nella gestione e crescita d'impresa.Siamo di fronte ad una nuova fase di gestione aziendale, forse per taluni unica, che segnerà il nostro futuro. A Parma abbiamo convenuto, per alcune aziende anche a sorpresa, che l'esigenza principale è quella di fare un pieno ed accurato processo di rishaping del business focalizzandosi sulle priorità e sulla corretta gestione del capitale umano. Eravamo tutti in linea sulla possibilità di una crescita e di un cambiamento: grazie alla fiducia sulla capacità di saper fare azienda, tipico di chi è parte integrante del pregiato Made in Italy.