Luigi Morva a "Libri nel Borgo Antico"

Un nuovo percorso di scoperta all'interno del libroscritto da Luigi Morva, manager originario di Giovinazzo e residente a Roma, si compirà questa sera sabato 31 agosto a Bisceglie. Infatti, alle ore 18.50 in Largo Piazzetta, nei pressi della Cattedrale, nell'ambito della prestigiosa quindicesima edizione della rassegna letteraria "Libri nel Borgo Antico" si svolgerà la presentazione del testo che segna l'entrata in campo letterario del manager. Il libro, edito dalla casa editrice Bookness di Roma che si occupa di pubblicazioni in campo manageriale, sarà al centro della conversazione curata dalla giornalista Gilda Camero che con opportuni stimoli saprà far emergere contenuti legati alla carriera e alla professione di manager che l'autore ha raccontato nel suo volume di centoquaranta pagine. Già dal 29 agosto è in corso e proseguirà nei primi giorni di settembre la rassegna letteraria, un vero e proprio festival, " Libri nel Borgo Antico ", nel quale sono ospitati cento cinquanta autori tra cui: Maurizio De Giovanni, Marcello Veneziani, Gennaro Sangiuliano, Ferdinando De Giorgi, Luca Bianchini, Gino Cecchettin, Nicola Grattieri, Marcello Sorgi, Francesco Carofiglio, Gabriella Genisi, Giulio Golia, Chicca Maralfa, solo per citarne alcuni."Quel giorno che ho rimesso la camicia nei pantaloni" è la storia di un prima e di un dopo; è la storia di un ragazzo che aveva avuto tutto dalla vita ma che, ciononostante, decide di lasciare l'ambiente ovattato in cui era cresciuto, e di vivere esperienze per lui totalmente nuove e diverse che lo forgeranno, sia a livello personale che professionale. È la dimostrazione di come la vita ti metta di fronte ad una serie infinite di "sliding doors" e ti porti a prendere comunque decisioni, continuamente. È la storia di esperienze vissute da un ragazzo nel frattempo diventato uomo, diventato manager. È una storia che trasmette molti messaggi per tutti, che il lavoro è "una cosa seria" e fare il manager è un mestiere altrettanto serio che richiede impegno, fatica, determinazione, cura maniacale per il dettaglio e studio continuo. È la storia di un ragazzo. È una storia di management.Luigi Morva, classe 1968, ha lavorato per oltre vent' anni in due diverse multinazionali. Durante queste esperienze ha vissuto in otto città e ha lavorato in quattro Paesi. Da circa dieci anni svolge la professione di Temporary Manager ed ha avuto la possibilità di lavorare con centinaia di aziende prevalentemente del settore alimentare, moda e hotellerie. Morva è un esperto globale del Made in Italy, con competenze specifiche in Management, Strategia, Negoziazione, Business Planning, Marketing Strategy, Internazionalizzazione e Vendite. Da sette anni è anche Docente Faculty per l'ICE (Istituto del Commercio Estero, oggi ITA)