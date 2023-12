Luigi Morva presenta a Giovinazzo il suo libro

L'appuntamento è fissato per il 29 dicembre in Sala San Felice

Sarà presentato il 29 dicembre, alle ore 18.00, nella sala San Felice di Giovinazzo, il libroscritto dae pubblicato da Bookness Edizioni. Luigi Morva è un manager originario di Giovinazzo, ma residente a Roma dove si occupa di pubblicazioni in campo manageriale.All'incontro, moderato dalla giornalista di Repubblica Bari, Gilda Camero, interverranno il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli."Quel giorno che ho rimesso la camicia nei pantaloni" è la storia di un prima e di un dopo, è la dimostrazione di come la vita metta di fronte ad una serie infinita di "sliding doors" e porti a prendere decisioni, continuamente. È la storia di esperienze vissute da un ragazzo nel frattempo diventato uomo, diventato manager. È una storia che lascia molti messaggi per tutti: il lavoro è "una cosa seria" e fare il manager è un mestiere altrettanto serio che richiede impegno e studio continuo, fatica, determinazione e cura maniacale per il dettaglio.È la storia di un ragazzo. È una storia di management.Ingresso libero.