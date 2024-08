"Quel giorno che ho rimesso la camicia nei pantaloni", Luigi Morva alla Vedetta sul Mediterraneo

Una nuova possibilità d'incontro per ascoltare una storia racchiusa in un libro che racconta di un'esperienza professionale importante: questo sarà tra i contenuti della presentazione del libroscritto dal manageroriginario di Giovinazzo e residente a Roma da molti anni. Il libro è edito dalla casa editrice Bookness di Roma che si occupa di pubblicazioni in campo manageriale. Il nuovo incontro che compirà un viaggio all'interno del libro e non solo si terrà lunedì 26 agosto alle ore 19.30 presso la Vedetta sul Mediterraneo. Alla presentazione, che gode del patrocinio della città di Giovinazzo, parteciperanno il sindaco Michele Sollecito e l'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli; dialogherà con l'autore lo scrittore e poeta Nicola De Matteo e l'attrice Simona De Laurentiis leggerà dai brani tratti dal libro.L'autore devolve parte del ricavato dalla vendita del libro all'Associazione Anffas di Giovinazzo. Luigi Morva da un lato parla della sua storia, del suo percorso professionale che può essere preso come riferimento dai più giovani, dall'altro lato illustra un modello di lavorare, di come svolgere questa professione, come fare impresa, come fare il manager.Parla di un metodo, assolutamente replicabile. È una storia che lascia molti messaggi per tutti: il lavoro è "una cosa seria" e fare il manager è un mestiere altrettanto serio che richiede impegno, fatica, determinazione, cura maniacale per il dettaglio e studio continuo. L'alto numero di copie vendute in soli otto mesi dà la dimensione di comeabbia toccato i giusti temi, attuali, contemporanei. Il libro è stato comprato prevalentemente da studenti universitari o appena laureati, da imprenditori e da manager e indica chiaramente quale sia il vero lascito in sé racchiuso. Risultato forse inaspettato, ma sicuramente riuscito. Il noto scrittore e poeta Nicola De Matteo dialogherà con l'autore per compiere una conversazione a tutto tondo su svariate tematiche e l'attriceSimona De Laurentiis rafforzerà alcuni dei passaggi salienti contenuti nel libro con le sue letture.