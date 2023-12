Luigi Morva racconta la sua vita in un libro. Presentazione in San Felice

Da Giovinazzo a Roma e poi in giro per il mondo a mietere successi professionali.presenterà questa sera, 29 dicembre, in Sala San Felice, il suo librola storia di un ragazzo che aveva avuto tutto dalla vita ma che, ciononostante, decide di lasciare l'ambiente ovattato in cui era cresciuto, e di vivere esperienze per lui totalmente nuove e diverse che lo forgeranno, sia a livello personale che professionale. Il libro è una testimonianza entusiasmante e ricca di aneddoti, una sorta di lascito su cosa significhi veramente essere manager in una visione innovativa, quella di un architetto della prosperità e del benessere del sistema azienda e del sistema Paese.I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco Michele Sollecito e dall'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, mentre dialogherà con l'autore la giornalista Gilda Camero.