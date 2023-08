Lo sbuffo tricolore su Giovinazzo del 2022

Le Frecce Tricolori si erano esibite nei cieli di Giovinazzo (e Molfetta) anche nel 2022, sopra una porzione di territorio e di litorale condiviso con i vicini. Era il 7 maggio 2022.Questa volta la grande festa tricolore nei cieli giovinazzesi sarà completa, ma a ricordare quanto accaduto nella primavera dello scorso anno ci sono alcuni scatti d'autore del fotografo professionista Dino Mottola. Durante l'esibizione della Pattuglia Acrobatica lui non pensò a stare nel punto stampa, né tanto meno sul lungomare di Ponente. Preferì un punto altissimo della città, la cupola di una chiesa e scattò.Ciò che vi proponiamo è dapprima uno sbuffo tricolore durante un numero delle Frecce e poi quella meravigliosa scia tricolore sopra le nostre teste, sopra chiese, cupole, campanili, mare e abitazioni. Una grande coperta per dirci che era bellissimo in quel preciso istante sentirsi giovinazzesi ed italiani.A voi il piacere di guardarle.