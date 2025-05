Dino Mottola al Museo Diocesano. Inaugurata mostra che racconta le feste patronali

Inaugurata sabato scorso la mostradedicata alle feste patronali della nostra diocesi.Quattro sguardi differenti di quattro fotografi hanno esplorato le tradizioni, le emozioni, l'attesa che caratterizza questi eventi particolari, attorno ai quali si riuniscono le comunità cittadine, i pellegrini, i fedeli.Roberto Lusito ha concentrato lo sguardo sui Frati Minori Osservanti dell'Ordine dei Francescani, gli autentici custodi della Sacra Icona della Madonna dei Martiri, celati al grande clamore, ma che coltivano nel silenzio il loro rapporto con il culto mariano.Maria Pansini dal suo progetto Festa Maggiore, durato ben dieci anni dal 2014 al 2024. La vestizione del pastorello e dei timonieri è uno dei momenti che più la emozionano, si respira l'ansia del rito imminente. Con il Carro Trionfale, la folla scorre nelle vie come un fiume in piena.Biagio Stragapede documenta la Festa Patronale dell'Ottavario del Corpus Domini con immagini della processione, dei tappeti floreali allestiti con cura, delle benedizioni del Vescovo e dei momenti di raccolta collettiva.A loro la nostra gratitudine per aver aderito al progetto di valorizzazione del territorio diocesano promosso dalla Fondazione Museo Diocesano. Uno sguardo al patrimonio immateriale che unisce le quattro città della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi.Curatori dell'esposizione Lucrezia Modugno e Gaetano Armenio.La mostra è promossa dalla Fondazione Museo Diocesano, patrocinio di Patroni di Puglia, Comitato Feste Patronali Molfetta, Comitato Feste Patronali - Ruvo di Puglia, Comitato Feste Giovinazzo, Festa Maggiore Terlizzi.La mostra sarà visitabile dal 24 maggio al 27 luglio 2025. Da martedì a venerdì dalle 10 alle 17. Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Il museo resterà chiuso lunedì 2 giugno. Ingresso gratuito.Visite per gruppi e scolaresche su prenotazione al 348 411 3699.