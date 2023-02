Le telecamere del Tg1 a Giovinazzo per l'arte di Nicola Giotti

Giovinazzo tornerà alla ribalta nazionale nelle prossime settimane, grazie ad un accurato servizio di Valentina Bisti, giornalista del Tg1, sull'arte pasticcera di. Un affascinante viaggio che toccherà varie città pugliesi per raccontarne le eccellenze.Le telecamere del telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico sono giunte in riva al basso Adriatico per far conoscere al grande pubblico la tecnica dell'aerografia messa a punto dal maestro pasticcere di via Bari, accompagnato da un grandissimo di questa forma d'arte applicata alla cucina,Un emozionato Nicola Giotti ci ha detto: «Per me sarà un onore tornare in tv ed addirittura, questa volta, al Tg1. Non posso rivelare altro - anche perché conosco poco sulla messa in onda - ma posso confermare la grande cordialità e professionalità di Valentina Bisti e della troupe a suo supporto. E chissà che per le mie Uova di Pasqua aerografate non ci sia una ulteriore novità da raccontarvi».Nicola Giotti ha registrato la sua tecnica detta dell', che permette di disegnare anche su superfici non piane a particolarmente lisce, come appunto può essere un uovo di cioccolato.Lui ed il suo ispiratore e maestro Mario Romani rappresentano due eccellenze del settore e da anni Giotti è ambasciatore in tutta Italia ed all'estero dell'arte pasticcera in Puglia.