Le suore vincenziane accolgono a Giovinazzo profughi dall'Ucraina

Ieri sera, 22 marzo, alle ore 21,15, all'aeroporto di Roma Fiumicino è atterrato il primo volo umanitario organizzato da Caritas italiana in collaborazione con Open Arms.A bordo dell'aereo proveniente da Varsavia (Polonia) c'eranoI collegamenti aerei proseguiranno nei prossimi giorni e permetteranno di portare in salvo circa 600 persone, soprattutto donne e bambini.All'aeroporto romano ad accogliere i cittadini ucraini c'era una delegazione di Caritas Italiana, la nostra Caritas diocesana e la rappresentanza di altre diocesi italiane individuate per questa prima accoglienza (Alba, Andria, Assisi, Asti, Cagliari, Matera, Teramo).Don Cesare Pisani, Direttore della Caritas diocesana aiutato da alcuni volontari, ha accolto i 18 cittadini ucraini (tra cui 11 bambini) che saranno ospitati nella nostra diocesi., queste sono state le prime parole degli operatori dopo aver visto scendere dall'aereo i profughi e in modo particolare i bambini che pur di cercare conforto stringevano a loro chi un cuscino, chi un orsacchiotto o semplicemente una coperta.Gli ospiti ucraini, insieme alla delegazione diocesana, sono ripartiti dall'aeroporto di Fiumicino nella notte e sono arrivati in terra diocesana alle prime luci dell'alba di oggi 23 marzo.I profughi, facenti tutti parte di tre nuclei familiari sono stati accolti presso la comunità di Casa Betania a Terlizzi e nelIl centro Caritas diocesano proseguirà ad assicurare ogni più ampio supporto con percorsi per il sostegno psicologico, per l'assistenza linguistica e per l'inserimento scolastico dei minori. Di aiuto sarà anche il lavoro svolto da alcune logopediste e logopedisti di Italia che hanno creato delle tabelle comunicative per immagini, in lingua ucraina e italiana, da utilizzare a scuola e a casa per facilitare l'inserimento nel nostro territorio.I prossimi arrivi, il cui flusso è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, saranno quindi gestiti grazie alle numerose disponibilità all'accoglienza che la comunità diocesana continua a mettere in campo.