Le prime foto del nuovo PalaPalmiotto di Giovinazzo

3 foto PalaPalmiotto

Stanno per concludersi i lavori a quello che diverrà il nuovoun tempo teatro e tempio dell'hockey su pista e della pallavolo giovinazzese.Nelle scorse ore, alla vigilia delle comunicazioni di metà mandato che si terranno questa sera in Sala San Felice, è stato il sindaco Michele Sollecito a mostrare sui social network alcune foto del rinato impianto, efficientato, con nuovi campi tracciati, nuovi spogliatoi, nuovi spalti e finalmente a norma. Un lungo iter seguito dall'assessorato ai Lavori Pubblici guidato da«Rete da pallavolo e canestri in posizione! - ha scritto il sindaco, mostrando le foto che trovate in galleria - Grazie al sistema mobile del tabellone sarà possibile praticare anche mini basket. Manca la resinatura finale dell'asfalto (esterno), ci siamo quasi! Domani (oggi, ndr) sera vi aspetto alla sala San Felice per condividere con voi i progetti per il futuro!».