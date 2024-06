A Giovinazzo sta per nascere il piazzale AFP

Sono iniziati ieri, lunedì 16 giugno, i lavori di riqualificazione dell'area esterna al(il palazzetto "vecchio", come lo chiamano i giovinazzesi).Completata la ristrutturazione dell'impianto, con nuovo campo da gioco multidisciplinare, nuove tribune, messa a norma degli impianti, efficientamento energetico e nuovi spogliatoi, nelle scorse settimane era stata completata la nuova facciata dell'impianto di via Tenente Devenuto, con sfondo grigio e fascioni biancoverdi centrali.Questa ultima fase dei lavori permetterà il completamento dell'opera, con una ricucitura urbana - come ci avevano anticipato il sindaco- che permetterà al quartiere di avere una nuova immagine.intesa sia come gloriosa squadra di hockey su pista che in quell'impianto ha fatto la storia nazionale di quello sport, sia come patrimonio umano capace di modificare il tessuto economico della città, con riferimento alle Ferriere da cui ebbe inizio anche il progetto sportivo.Il costo dell'opera è superiore al milione di euro, mentre il solo piazzale ammonta a circaIn zona si sta completando anche l'efficientamento e riqualificazione della scuola "Marconi", in modo da creare un polo a misura di cittadine e cittadini.«Abbiamo pensato - ha infine spiegato Depalo - ad un piccolo spazio di aggregazione per i bambini. Stiamo abbattendo quel muro, una barriera fisica alla fruizione di spazi, e realizzeremo un'area interamente pedonale, a disposizione dei tanti ragazzi e ragazze del quartiere ma anche delle famiglie».