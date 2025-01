Pallavolo femminile a Giovinazzo, i ricordi delle "ragazze" della Ciris-Sitam

C'è stata un'epoca in cui Giovinazzo brillava di luce propria nella pallavolo femminile. Erano gli anni '70 e la compagine dellaraggiunse la serie B. Un manipolo di ragazze locali gettarono il cuore oltre l'ostacolo e nel "palazzetto vecchio" scrissero pagine importanti dello sport cittadino.All'inaugurazione del nuovo(è rimasto ben poco di quell'impianto diventato pericoloso e non a norma) non sono però state invitate e se ne rammaricano nel finale di una lettera aperta alla cittadinanza. Lettera che pubblichiamo integralmente, ringraziandole per il prezioso materiale fotografico "d'epoca" che vedrete sotto la lettera.«Siamo le pallavoliste della CIRIS/DOCCE SITAM, società che per prima in città e tra le prime nel sud , ha disputato un campionato nazionale di serie B. Ringraziamo la redazione per darci l'opportunità di diffondere questo storia.Correva l'anno 1972 quando la CIRIS, società fondata nel 1968, vinceva il campionato di serie C , giocando al Parco Scianatico, dove giocavano anche le altre società sportive cittadine, tra cui l hockey che iniziava a muovere i suoi primi passi.Il campionato di serie B doveva essere disputato obbligatoriamente al coperto e a Giovinazzo non c'erano strutture adeguate, pertanto il direttivo della società (Giovanni Volpicella presidente, Domenico Palmiotto, Avv Michele Guastadisegni , Rocco Conte , Pasquale Nacci , Michele Nacci allenatore), si adoperò per ottenere una deroga per giocare quel primo campionato all'aperto; trovare uno sponsor per sostenere gli elevati costi della partecipazione al campionato; iniziare tutte le pratiche burocratiche per la costruzione di un palazzetto.Finalmente nel 1974 , il palazzetto , voluto per far disputare il campionato di serie B alla SITAM, fu inaugurato . Diventò la casa dello sport giovinazzese nonché teatro di tante sfide e manifestazioni nazionali ed internazionali.Ci piace ricordare per esempio la finale nazionale juniores femminile nel 1975 che ci vide vice campionesse d'Italia, gli europei di volley femminile e mondiali militari.In quel palazzetto la SITAM ha conquistato tantissime vittorie sia a livello giovanile che con la prima squadra fino ad arrivare alla promozione in A2 nel 1978. Per ovvi motivi abbiamo dovuto riassumere i fatti ma ci sembra doveroso raccontare come la passione e la dedizione dei fratelli Nacci ( Michele e Pasquale) e del compianto Rocco Conte crearono dal nulla un importante movimento pallavolistico femminile , bacino dal quale molte società di A1 attinsero , vedi la 2001 Bari che reclutò nelle proprie fila : Lucia Frascolla, Daniela Allegretta, Luciana Volpicella, Anna Calamita, Gina Bonvino.È giusto ricordare gli sforzi di tutti i dirigenti succitati e di noi atlete , perché in campo c'eravamo noi , che con passione , enormi sacrifici e senza alcuna remunerazione, abbiamo realizzato tante imprese sportive dando lustro alla città di Giovinazzo. Tutto ciò è stato possibile grazie all'imprenditore Domenico Palmiotto ( don Minguccio)che ha creduto in noi ,sostenendo quella che è stata una grande esperienza e passione di vita. Per tutto questo abbiamo voluto raccontare la nostra storia , rammaricate per non essere state informate e quindi non aver partecipato all'inaugurazione del "nostro" palazzetto».Le atlete della CIRIS /SITAM GIOVINAZZO ‎