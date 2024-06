PalaPalmiotto, pronta la facciata esterna

Proseguono i lavori di ristrutturazione ed efficientamento dello storico vecchio palasport di Giovinazzo, ribattezzatoun impianto che ha visto l'epoca d'oro dell'hockey su pista cittadino e della pallavolo.Nella giornata di oggi, 6 giugno, il sindaco Mha postato una foto sui suoi profili social scrivendo: «Ci siamo quasi … facciate terminate, ci apprestiamo a sistemare il piazzale», con tanto di faccina sorridente per un progetto che ha subito modifiche ed ha avuto un iter travagliato. All'interno pronti spalti a norma, nuova illuminazione, nuovo campo multidisciplinare e sono stati completamente rifatti tutti i servizi. L'esterno avrà una facciata con sfondo grigio, fascioni ed inserti biancoverdi.Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore ai Lavori Pubblici,, fortemente impegnato nello svecchiamento dell'impiantistica sportiva cittadina. «Il primo step del progetto complessivamente è vicino ad una spesa di- ci ha spiegato quando lo abbiamo incontrato - mentre per le facciate abbiamo avuto un impegno di spesa di circa 150mila euro. Il piazzale antistante costerà 80mila euro. Pensiamo che le tempistiche subiscano variazioni a seconda degli imprevisti, ma i lavori esterni inizieranno nelle prossime settimane. Sono stato in questi giorni a colloquio con i tecnici Telecom per eliminare la vecchia palificazione presente su via Sott. de Ceglie ed interrare il cavo telefonico. Si tratta - ha concluso Depalo - di interventi propedeutici a realizzare una ricucitura urbana e riqualificare definitivamente un quartiere in cui già stiamo operando sulla scuola "Marconi"».L'impianto dovrebbe, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, essere pronto per la nuova stagione agonistica a partire da settembre.