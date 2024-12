Fefè De Giorgi a Giovinazzo per inaugurare il PalaPalmiotto e presentare il suo libro

Ci sarà anche, commissario tecnico della nazionale italiana maschile di pallavolo, per l'inaugurazione del nuovo, prevista per le 10.30 di questa mattina, 22 dicembre. Il vecchio tempio dell'hockey su pista dei ruggenti anni '70 ed '80 e del volley tornerà a nuova vita, con un impianto finalmente a norma e totalmente rinnovato, dentro cui le società sportive giovinazzesi potranno far crescere i loro talenti.Alla cerimonia parteciperanno la Giunta comunale, consiglieri di maggioranza ed opposizione, nonché il neo-presidente della Federciclismo pugliese, Tommaso Depalma.Sarà una domenica tutta giovinazzese, dunque, per il CT dell'Italvolley, poiché nel pomeriggio, alle 17.30,presenterà il suo libroedito da Mondadori. L'appuntamento per appassionati, sportivi e per i lettori è fissato all'interno della Cittadella della Cultura. I saluti istituzionali saranno portati dal primo cittadino Michele Sollecito e da Enza Serrone, assessora allo Sport. Dialogherà con il tecnico ed autore Antonio Guido, decano dei giornalisti baresi e firma del Corriere dello Sport.