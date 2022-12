Le Frecce Tricolori tornano in estate a Giovinazzo

Questa volta era trapelato ben poco e la conferma è arrivata dai canali ufficiali dell'Aeronautica Militare.Pronto, dunque, il programma dell'air show 2023 della pattuglia acrobatica, orgoglio nazionale, che si esibirà per la seconda volta lungo il litorale giovinazzese. Questa volta, però, lo spettacolo non sarà condiviso con la città di Molfetta, ma si dipanerà unicamente lungo la costa che bagna la cittadina adriatica.Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali dell'amministrazione comunale, ma dagli ambienti di Palazzo di Città si coglie soddisfazione per aver riottenuto una tappa dello spettacolo itinerante delle Frecce.Lo spettacolo aereo a Giovinazzo