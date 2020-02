Le foto di Vincenzo Mottola lungo la greenway cittadina

Saranno installate lungo laper renderla più bella e come omaggio alla Giovinazzo che lui ha tanto amato, pur non essendovi nato.Le fotografie d'epoca di Giovinazzo scattate dal maestro del bianco e nero,, grazie ad una concessione generosa della sua famiglia, saranno installate lungo la ciclovia cittadina, sugli archetti appena posizionati. Una richiesta che era giunta dall'Amministrazione comunale agli eredi dell'asso della fotografia, colui il quale aveva fatto da precursore nella nostra cittadina, capace di punti d'osservazione mai scontati. Richiesta che è stata accolta di buon grado.Oltre agli archetti, per la verità già molto criticati sui social, sono state installatecon essenze odorose, tutte piante, assicurano da Palazzo di Città, che sono resistenti all'ambiente urbano. La loro cura, al momento, è affidata ai volontari del Servizio Civico. La speranza è che possano davvero durare nel tempo e che le fioriere non diventino ricettacolo di rifiuti come accaduto in altre zone della città, in primis ai piedi del Municipio.