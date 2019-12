La Greenway arriva in via Molino, via Devenuto ed in III Traversa Marconi: PVA non ci sta

LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE GIROLAMO CAPURSO

«Pensavamo fossero rinsaviti e avessero deciso di fermasi, ma ci sbagliavamo! Gli orrendi "salsicciotti" della scriteriata greenway sono arrivati anche a deturpare(in un isolato in cui ci sono addirittura 9 passi carrabili!!!),(dove c'è anche uno studio pediatrico!!!). Non si sono fermati neanche dopo le vibranti proteste di centinaia di giovinazzesi scesi in piazza! Ma a Depalma e Forza Italia le esigenze dei giovinazzesi non interessano! A loro stanno a cuore solo le poltrone e le piene indennità!».La posizione diè chiarissima: quella greenway non s'ha da farsi, né ora né mai e la sua costruzione andrebbe bloccata. Un'opera giudicata dannosa più volte, posizione ribadita dal movimento di opposizione anche in un comizio pubblico molto seguito dello scorso ottobre. Se poi quella ciclovia (o in qualunque modo la si voglia chiamare) ha un tracciato che giunge in punti come i paraggi di uno studio pediatrico, allora i problemi potrebbero moltiplicarsi (si pensi ad urgenze in cui i genitori di un bimbo non potranno lasciare l'auto davanti allo studio perché la carreggiata si sarà ristretta oltremodo).I salsicciotti sono quei blocchi di cemento che tracciano di fatto i confini di una pista ciclabile cittadina la cui utilità non è ancora chiara a molta gente a Giovinazzo, al di là delle posizioni individuali e ben al di fuori del dibattito tutto interno all'agone politico cittadino. PVA insiste sul concetto e dichiara apertis verbis come sia giunto il momento di «mandarli tutti a casa» quegli amministratori che stanno permettendo quello che, secondo il gruppo di opposizione, è un vero e proprio e scempio.Sul tema è intervenuto sui canali social anche il presidente di PVA,, col suo stile garbato che ne contraddistingue l'esperienza politica dopo anni di giornalismo locale: «Sicuramente - scrive - la pista ciclabile in allestimento è vista come lo stravolgimento stesso del concetto di pista ciclabile e dei suoi scopi, del modo in cui si dovrebbe incentivare una mentalità ecologista e una mobilità "dolce". Dispiace dirlo, ma è vista comecome il desiderio di fare qualcosa per essere ricordati».Capurso si chiede a quale prezzo tutto questo. «Per fare posto alla pista ciclabile - ribadisce -, e non, come erroneamente riportato dalla stessa cartellonistica, ciclopedonale,Come ha sempre detto Gilbert Lieutier, da tutti considerato il massimo esperto di progettazioni ciclabili, l'obiettivo non è la realizzazione di centinaia di chilometri di piste o corsie ciclabili: il vero scopo è la "produzione" di ciclisti. Andare in bici deve essere piacevole, sia nella circolazione, sia per l'orientamento nello spazio della città, che per l'uso delle attrezzature e i servizi.La ciclabile - ha proseguito Capurso - se costruita male,della strada ed eccetto che sulle vie della rete primaria, le corsie e le piste ciclabili non dovrebbero essere necessarie. È necessario invece individuare, attraverso una pianificazione,è la sua posizione netta.«La ciclabilità - ha continuato - deve essere vista come un modo di vivere, di godere la città e le sue bellezze, di fuggire dalla frenesia del traffico, rafforzare nei cittadini la consapevolezza di intraprendere comportamenti virtuosi e non utilizzare percorsi in cuie viene amplificato l'inquinamento attraverso le continue fermate e riprese della corsa, in cui gli attraversamenti e i passi carrabili sono costanti, in cui le curve a novanta gradi provocano difficoltà alle persone anzianePotrei continuare sugli errori o orrori nella cartellonistica, ma qualsiasi opera se costruita per i cittadini deve essere condivisa dai cittadini», ha concluso Capurso in maniera eloquente.