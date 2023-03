"Le capitaine Fracasse" in scena a fine marzo per gli studenti della "Buonarroti" di Giovinazzo

Il prossimo 31 marzo, la sede della scuola primaria "San Giovanni Bosco", in piazza Garibaldi, si trasformerà in un vero e proprio teatro per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado "M. Buonarroti". Sarà messo a disposizione dellol'accogliente e attrezzato auditorium, per un evento promosso dalle docenti D. Naviglio e A. Marolla, che hanno deciso di accogliere gli attori di madrelingua francese.Sarà messa in scena una divertente e movimentata commedia in lingua francese dal titolo, in cui si racconta del barone di Sigognac, ultimo povero discendente di una nobilissima famiglia che vive miseramente tra le rovine del suo castello in Guascogna. Si assisterà così ad azioni ricche di scontri verbali, duelli e personaggi malvagi. L'accurata sceneggiatura, i costumi d'epoca e le musiche del periodo fanno della commedia un gioiello.Gli studenti avranno modo di apprezzare il grande umorismo, grazie ad un libretto che sarà fornito ad ognuno di loro con il testo teatrale in lingua e schede di lavoro, e che consentirà agli insegnanti di francese di leggere, precedentemente, quanto sarà rappresentato in scena.Lo spettacolo, di un'ora circa, sarà seguito da laboratori di sperimentazione linguistica, i cosiddetti "ateliers", che costituiscono una strategia vincente per stimolare gli alunni, da quelli più pigri a quelli più attivi e per potenziare le competenze relative alla comprensione e produzione orale in lingua francese.