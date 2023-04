La Matematica diverte… e porta Giovinazzo a Milano

Anche quest'anno, per la prima volta in presenza dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria,ha partecipato ai Giochi Matematici organizzati dal Centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano, una tra le università più prestigiose d'Italia.Durante l'anno scolastico si sono tenute diverse fasi di giochi: la prima fase è stata quella di Istituto (Giochi d'Autunno, a novembre), cui hanno partecipato alunni di tutte le classi della scuola media e delle classi quinte della scuola primaria.Il 4 marzo poi si sono tenuti i quarti di finale dei Giochi Internazionali nella sede di Canosa di Puglia, cui hanno partecipato solo gli alunni della scuola media. Ben sedici di essi hanno guadagnato un posto per le Semifinali del 18 marzo, con punteggi elevati e spesso ben al di sopra delle aspettative.E così sabato 18 marzo, presso il Liceo "Fermi" di Canosa, i nostri semifinalisti, muniti di carta, penna e tanta logica, si sono nuovamente messi alla prova. Non è stato facile gestire l'ansia e confrontarsi con ragazzi provenienti da altre scuole di Puglia (principalmente dalle province settentrionali), ma si sono impegnati al massimo.Ed i risultati sono arrivati:L'intera comunità scolastica, a partire dalla Dirigente, la prof.ssa Maria Paola Scorza, ha accolto con gioia la notizia, perché non c'è niente di più bello che valorizzare i talenti degli alunni, di far emergere le loro competenze, di dare loro tante opportunità. Ed è bello guardare i ragazzi giocare con una disciplina, la matematica, che spesso viene vista come troppo difficile e noiosa.Adesso non resta che tifare per questi ragazzi, giovani cittadini di Giovinazzo, che proveranno a conquistare un posto per la Finale Europea che si terrà ad agosto in Polonia, augurando loro di divertirsi e di far tesoro della bella esperienza che stanno per vivere.