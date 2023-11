Giornata Nazionale Alberi, grande festa alla "Bosco-Buonarroti"

Nonostante le incerte condizioni meteo dei giorni scorsi, sfidando il maltempo, grazie all'impegno dei volontari dell' Associazione naturalistica "Amici dell'ambiente, della flora e della fauna" di Giovinazzo, è stata celebrata la "Giornata Nazionale degli Alberi" nei plessi scolastici dell' Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti".Anche quest'anno la scuola tutta ha aperto le sue porte per ampliare e rafforzare la sensibilizzazione nei più piccoli verso le tematiche ambientali e al rispetto della natura vista la dedizione che la realtà associativa impiega sul territorio cittadino. Gli alberi ci nutrono, ci donano aria pulita da respirare, danno benessere a tutti e bisogna rispettarli, queste le tre nozioni principali date ai bambini e ai ragazzi.La giornata celebrativa, che ricorre il 21 novembre è stata istituita come ricorrenza nazionale con l'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013 con il preciso obiettivo di dedicare tempo, sensibilità e attenzione alla conoscenza di questi importanti, forti e delicati, al contempo, esseri viventi.Nei plessi scolastici, alla presenza di alunni e docenti, i volontari hanno piantumato arbusti e alberi da frutto sotto gli occhi curiosi e attenti dei bambini che hanno intonato canti dedicati all'albero e hanno applaudito i volontari giunti nei giardini delle scuole per donare tutta la bellezza che si può evincere dall'esperienza a stretto contatto con la natura. Il principio della sensibilizzazione e il rispetto verso l'ambiente è bene metterli in atto con i bambini sin dalla loro piccola età, ecco perché queste iniziative hanno una valenza sia sociale che educativa. Le foto della nostra galleria fotografica fanno riferimento al momento festoso svoltosi nel giardino della Scuola dell'Infanzia "San Tommaso" dove i volontari Gerry Palermo, Saverio Fiorentino, Michelangelo Monteleone, accompagnati dal presidente Giovanni Volpicella hanno piantumato un arbusto di ginestra, un alberello di ciliegio, uno di melograno e un alberello di ulivo, quest'ultimo donato dalle maestre alla scuola.