La Touring Juvenatium presenta il primo poemetto in dialetto giovinazzese

L'associazione culturale Touring Juvenatium presenterà il prossimo 13 gennaio, in Sala San Felice, il primo poemetto in dialetto giovinazzese dal titolo", scritto da, un'opera originale e senza precedenti nella letteratura locale.Scritto in "dialetto parlato" per consentirne una lettura più semplificata (anche se accompagnato sempre da relativa traduzione in italiano), il poemetto è un mix riuscitissimo di storia ed immaginazione: a personaggi realmente vissuti in contesti ben strutturati si intrecciano episodi tramandati dalla "voce di popolo" o più semplicemente immaginari ed onirici.Ed ecco la forza didattica del poemetto: il lettore viene continuamente sollecitato e spronato a scoprire dove termina l'immaginazione e comincia la storia, curiosità che potrà svelare autonomamente girovagando tra le viuzze della città alla ricerca di indizi e rivelazioni.Dialogherà con l'autore il Prof. Leonardo Soranna.Interverranno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, l'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e Michele Piscitelli, Presidente della Fondazione Famiglia Piscitelli-D'Agostino, che ha finanziato il progetto dell'autore.Il ricavato della vendita del libro sarà totalmente devoluto in beneficienza.