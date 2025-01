La mappa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo

L'attesa sta quasi per finire. Giovinazzo si animerà in questo fine settimana con la luce dei grandi falò (in foto in uno splendido scatto di Giuseppe Palmiotto, ndr) che saranno accesi domenica 19 gennaio per celebrarecome da tradizione, nella domenica successiva alla solennità liturgica fissata dalla Chiesa Cattolica il 17 gennaio.Novità di quest'anno un Trenino del Fuoco che toccherà gran parte dei falò accesi in città, su cui saranno poste le crapiète (recipienti in terracotta), dentro cui cuoceranno le fave, da mescolare con le buone olive della nostra terra e da innaffiare con buon vino rosso.Quest'annoprenderà forma, lo vedremo aggirarsi per il centro ed il borgo antico, sì da essere presenza reale, negli intenti degli organizzatori di Jobra, tangibile segno di una antica tradizione.Scritto già del programma completo (qui lo potrete trovare per non perdervi nulla) comunichiamo quindi di seguito la mappa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate con un'altra novità di questa edizione 2024: grazie al lavoro di ricerca della locale Pro Loco, per ciascun falò dei privati è stato possibile risalire all'anno della prima accensione. Un lavoro di ricucitura con la memoria storica cittadina che aiuta noi dell'informazione a fare meglio il nostro lavoro.1. Piazza Vittorio Emanuele II2. Piazza Costantinopoli (dal 2000)3. Via Marina (dal 1996)4. Piazza Duomo (dal 1930)5. Piazza Meschino (dal 2008)6. Piazza delle Benedettine (dal 1987)7. Via Santa Maria degli Angeli (dal 2000)Il trenino del fuoco transiterà da:8. Piazza Garibaldi (dal 2004)9. Via Marconi (dal 2023)10. Piazza Sant'Agostino (dal 1995)11. Piazza Stallone (dal 2023)12. Via Frammarino (dal 1994)13. Via Agostino Gioia (dal 2010)Saranno inoltre accesi i falò:14. Via Dogali (dal 2000)15. Via Venturieri (prima volta)16. Lungomare Marina Italiana - zona ex carcere (prima volta)