La grande festa di Sant'Agostino per il Gamberemo - FOTO

13 foto Festa Gamberemo parrocchia Sant'Agostino

È stata una festa lunga tre giorni, partita con il laboratorio di dolci fatto con il maestro Nicola Giotti e completato da musica e divertimento nel campetto una volta "Marconi" oggi "don Michele Fiore".ha festeggiato così la vittoria (la seconda in due anni) delLa forza di una comunità la si vede in queste circostanze e l'immagine plastica di come sta operando bene don Cesare Pisani la si è avuto nel laboratorio del pasticcere Giotti, quando le associazioni operanti all'interno della parrocchia hanno confezionato buonissimi dolcetti da donare a quanti hanno fatto visita loro venerdì 30 agosto. Poi, la festa, quella bella, quella "insieme" alle altre parrocchie e non esclusiva ed escludente.Don Cesare Pisani aveva d'altronde ripetuto più volte nei giorni precedenti, che si trattava non solo della celebrazione di una comunità ritrovata e rafforzata anche attraverso il Palio dei Rioni, ma di tutti coloro i quali a Giovinazzo credono nel senso di comunione tra i cristiani.Noi vi raccontiamo questa grande festa "a tappe", iniziata nel giorno della solennità del Santo Padre Agostino, il 28 agosto, grazie agli scatti che vedrete in gallery per cui ringraziamo Grazia Stufano e quanti si sono adoperati per aiutarci a fare il nostro lavoro di cronisti.