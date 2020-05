La Giunta ha deciso: ok all'occupazione di suolo pubblico libera

Comunicazione ampliamento dehors Documento di Microsoft Word

Gestori e proprietari degli esercizi commerciali giovinazzesi, laddove vi sia possibilità, potranno da oggi far richiesta di occupazione dicon una semplice comunicazione di ampliamento dehors.È ciò che è stato deliberato dalla Giunta comunale di Giovinazzo sulla scorta di quanto già previsto negli indirizzi forniti dagli ultimi decreti governativi e da ordinanze della Regione Puglia. Il Comune di Giovinazzo, in sostanza, dopo aver, va ulteriormente incontro ai commercianti permettendo loro di occupare aree pubbliche più ampie (sta già accadendo in diverse parti d'Italia), senza alcun pagamento aggiuntivo, facendo sì che si possano mantenere le giuste distanze fisiche tra avventori e personale per contrastare la diffusione del Covid-19.La decisione è arrivata dopo una serie di confronti con l'ARAC, l'associazione che mette insieme ristoratori, albergatori e commercianti di Giovinazzo e con tutte le associazioni di categoria.«Questa nostra decisione - ha commentato l'Assessore alle Attività Produttive, Urbanistica e Polizia Locale,da noi raggiunto telefonicamente - rappresenta un ulteriore passo verso le esigenze di chi in questi ultimi mesi ha perso davvero tanto. Ovviamente la richiesta di allargamento dell'occupazione di suolo pubblico deve arrivare da chi è nelle condizioni di farlo - ha precisato -. Mi riferiscoCi tengo anche a sottolineare - ha continuato Stallone - che è di fondamentale importanza che si rispetti pedissequamente la normativa vigente sul distanziamento sociale, pena un ripiombare in Fase 1».L'Assessore ha altresì evidenziato come il Comune stia tentando di raggiungere un'intesa con gli esercenti die che quest'oggi, 29 maggio, alle ore 17.00, ci sarà un incontro aperto a tutti, al fine di trovare una soluzione condivisa.L'ipotesi anticipata dallo stesso Stallone è quella di una concessione gratuita di settori della piazza