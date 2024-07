Concessioni a Levante, il sindaco replica a PrimaVera Alternativa

In merito ad alcuni articoli di stampa apparsi nei giorni scorsi sull'accesso al mare a Levante e relative concessioni, il sindaco Michele Sollecito replica quanto segue.«Non si tratta di una concessione demaniale né tantomeno di una spiaggia, ma di una semplice occupazione di suolo pubblico ottenuta come previsto dal nostro Regolamento per i dehors relativo alle attività di somministrazione alimenti e bevande"- spiega il sindaco- " L'autorizzazione n.10 del 26 giugno 2023, richiesta dal rappresentante legale dell'attività Bona Espina,La richiesta per l'estate del 2024 – pur al di sotto degli spazi concedibili (260 mq), è stata concessaed un massimo di. Giova comunque evidenziare che l'autorizzazione legittimamente richiesta era condizionata all'acquisizione del parere previsto dall'art. 55 del Codice della Navigazione da parte della Capitaneria di Porto di Molfetta. Provvedimento rilasciato il 10 giugno 2024. Entrambi i pareri, il PUA (Provvedimento Unico Autorizzativo) rilasciato dal Comune e l'autorizzazione ex art. 55 (cdN) prevedono la delimitazione dell'area verso il mare con l'installazione di opere di protezione (paletti e reti).Come già ribadito in passato,Rammento comunque, benché l'usanza fosse quella di utilizzare il molo per tuffarsi, che comunque l'area andava messa in sicurezza al pari dei due moli del Porto Nuovo anche per limitare l'utilizzo pericoloso che ne veniva fatta da parte di alcuni fruitori. Nel corso degli anni, il materiale depositato sul fondale, si è accresciuto abbassando di molto il livello dell'acqua, ciò pone un problema evidente circa la sicurezza di questa usanza dei tuffi dal molo.Detto questo, e al netto di tutto, sintetizzo quanto segue :Ai fini della richiesta di transito per la parte finale del molo mi preme chiarire cheDunque il transito sarebbe paradossalmente verso il tratto di molo irregolare e insicuro e per tratti sommerso dalle acque. Ho colto il malumore di alcuni concittadini abituati a tuffarsi dal molo e ipotizziamo alcune possibilità di accesso allo specchio d'acqua contiguo al molo in condizioni di sicurezza. Ho condiviso alcune ipotesi proprio con i titolari dell'attività».