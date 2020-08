La forza dell’arte

21 foto L'arte ci unisce

L'arte può avvicinarci quando siamo distanti, può riempire le nostre giornate apparentemente vuote, può darci la forza di ricominciare.Lo abbiamo scoperto in particolar modo durante il lockdown da Covid19, che ci ha costretti a restare in casa minando il nostro umore. Proprio in quel periodo, alla nostra collega divenne l'idea di contattare gli artisti giovinazzesi sparsi nel mondo che ci hanno allietato il weekend con videomessaggi ed in questo modo li abbiamo sentiti più vicini.Con l'allentamento delle misure, la rubricaè diventata una rassegna organizzata dal nostro circuito di informazioneassieme all'presieduta da, con il patrocinio dellae dellaIeri sera, per il secondo appuntamento in piazzetta Andrea Martinelli dell'Istituto Vittorio Emanuele II, è stata ospite il soprano, una vera eccellenza giovinazzese apprezzata in tutto il mondo. Al termine di una breve chiacchierata con la conduttricesulla difficoltà nel ripartire dei teatri e degli artisti a causa delle attuali misure, ha deliziato il pubblico con "Io son l'umile ancella" da l'Adriana Lecouvreur di Cilea, opera che avrebbe dovuto vederla impegnata nel mese di maggio presso il Teatro Comunale di Bologna.Ad accompagnarla il Maestro, docente, compositore e una delle anime della PrimaVera Musicale. Il pianista ha poi fatto ascoltare un brano scritto da Cacciapaglia per l'Expo 2015 ed "Invierno porteño" di Piazzolla.C'è stato spazio anche per la poesia del giovane talento, partito con la pubblicazione di componimenti su un profilo social, che oggi conta 35mila followers, e ora al suo primo libro "All'ombra del sicomoro".Dalla poesia alla prosa con, professore di liceo e direttore artistico de "La Notte Bianca della Poesia". Ha scelto di condividere dei versi dedicati a sua figlia Lia e un passo del suo giallo "Per Luigi, non odio né amore".Più che mai attuali le riflessioni del giornalista e scrittore, componente del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo,che ha sottolineato quanto sia stato fondamentale riuscire a restare collegati tramite la rete. Nel suo libro "Comunicare è Condividere" anche un ironico confronto tra l'approccio tra ragazzi ai tempi del telefono fisso nemico della privacy e lo scambio di messaggi attuale, con la doppia spunta che se non seguita da una risposta fa precipitare nella delusione.Chiusura con la musica pop e soprattutto cantautorale del simpaticissimo 18enne, che ha eseguito "Shampoo alla camomilla", "Piedi al muro" e le cover di "Sapore di sale" e "Amarsi un po'"accompagnato alla chitarra da un altro giovane artista giovinazzeseE così l'arte è riuscita ancora una volta nell'intento di regalarci serenità e positività ma anche di renderci orgogliosi del talento giovinazzese.