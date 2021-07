L'omaggio di Nicola Giotti al talento giovinazzese

Social Video 2 minuti L'omaggio di Nicola Giotti a Giovinazzo ed ai suoi talenti

La delicatezza dei movimenti delle giovanissime ginnaste dell'unita all'arte dia suo modo delicata anch'essa, frutto di studio e ricerca.In un video diuna parte consistente del bello giovinazzese, tra scorci del borgo antico a Levante e i volti puliti e le piroette delle ginnaste locali, alcune ormai in nazionale, unite all'eccellenza dell'arte applicata alla pasticceria.Immagini con cui il maestro aerografista Nicola Giotti ha voluto omaggiare il talento tout court, sia quello artistico sia quello sportivo, di una disciplina che in fondo tanto attinge dall'arte della danza, unendolo al suo.Un paio di minuti ben girati e ben montati che rendono merito alle stupende uova di cioccolato griffate dal maggiore esponente della tecnica dell'aerografia speculare lucida ed alle straordinarie ragazzine che riempiono d'orgoglio non solo le loro famiglie ed i dirigenti, ma tutti i giovinazzesi che pensano che il mondo dello sport non si fermi al calcio.Uno spot vero e proprio per la nostra cittadina, che di bello potrebbe vivere, come sostiene lo stesso Giotti, ormai ambasciatore in tutta Italia delle nostre eccellenze.Buona visione!