L'intenso mese di giugno del gruppo Fratres di Giovinazzo

Donare il sangue significa diffondere un messaggio di solidarietà chiaro: far bene agli altri, fa bene a noi stessi.Il gesto della donazione evidenzia quanta attenzione ci sia verso le emergenze e i bisogni espressi dalla comunità cittadina oltre che dal territorio regionale. L'ultima giornata della donazione del mese di giugno è prevista per domani, domenica 27 giugno, ed alla vigilia di questo appuntamento siamo stati nella sede delper fare il punto della situazione con il presidente«Il mese di giugno 2021- ci ha detto con vivo entusiasmo- sarà da ricordare per due eventi importanti: il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana al nostro socio donatore,per le oltre 250 donazioni effettuate e la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che serve a ringraziare tutti per il loro "dono salvavita". L'Italia ha ospitato questo evento globale, slittato di un anno causa Covid-19, il 14 giugno presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, organizzato dal Centro Nazionale Sangue, organismo del Ministero della Salute in collaborazione con le principali Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue: Avis, Cri, Fidas, Fiods, Fratres e l'Associazione DiCultHer. La Prima Giornata Mondiale - ha poi proseguito Papapicco - è stata proclamata nel 2004 in occasione della data di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, considerato il padre della medicina trasfusionale e Premio Nobel nel 1930 per la scoperta e classificazione dei gruppi sanguigni tramite il sistema AB0, nato appunto il 14 giugno 1868. Da quel lontano 2004 la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è diventata un'occasione per rilanciare il messaggio dell'importanza della cultura del dono periodico, volontario, non remunerato e della sensibilizzazione delle comunità ad attivarsi per chi ha più bisogno. Come Gruppo l'abbiamo celebrata con la giornata di raccolta del 13 giugno. A fine maggio - ha concluso il presidente Fratres - sono state 665 le donazioni fatte, mentre in questo mese, durante le due giornate di raccolta in sede, abbiamo totalizzato 54 donazioni. Il caldo e il periodo feriale sono alle porte, ma dobbiamo essere consapevoli della necessità di donazioni di sangue regolari, assicurare la qualità, la sicurezza, la disponibilità del sangue e dei prodotti derivati per i pazienti che ne hanno bisogno».Tra i soci del gruppo cittadino c'è un imprenditore giovinazzese,donatore di sangue da trent'anni. Lo fa con sensibilità da quando ha compiuto diciotto anni. «Penso - ci ha detto - che sia un piccolo gesto in un contesto ormai pregno di egoismo, di sterilità nei rapporti; è un gesto che metto in atto nella speranza di poter essere di aiuto a chi ne ha bisogno. E questo mi fa stare bene».L'invito del presidente Papapicco del gruppo Fratres di Giovinazzo, è quindi per, ultima giornata di raccolta mensile, presso la sede del Gruppo Fratres "Luigi Depalma" Giovinazzo ODV sita in via G. Marconi 9.Chi è impossibilitato per questa data, può già prenotarsi per le giornate di raccolta di luglio nei giorni 11 e il 25. Le giornate della donazione si terranno anche nel mese di agosto nei giorni 1, 8 e 29 perché questo la carenza di sangue non è un problema che va in ferie e la Fratres mostra vicinanza a chi ne ha bisogno soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.La campagna di donazione si svolgerà inevitabilmente nel rispetto di tutta la normativa anti-Covid.