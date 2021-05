L'autore Paolo Di Paolo ha incontrato i ragazzi dello "Spinelli" di Giovinazzo

Si è conclusa il 18 maggio, con l'incontro con l'autorela partecipazione delall'importante progetto di lettura rivolto alla rete scolastica, fortemente voluto dal Comune e in particolar modo dall'assessorato alle politiche educative e approvato con delibera di giunta n,.220 del 17 dicembre 2019. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con lae ha previsto l'acquisto da parte del Comune di copie di libri destinati ad alunni della rete scolastica.La prima tappa per il "Matteo Spinelli" aveva avuto luogo on line il 24 marzo, alle 16.30, quando gli studenti delle classi 3B e 4C del Liceo Scientifico, coordinati dal docente Fabio Caruso, avevano avuto l'occasione di interagire con Maria Giuseppina Muzzarelli, professoressa ordinaria di Storia Medievale dell'Università di Bologna, autrice del libro Nelle mani delle donne (Laterza 2019), incentrato sulle connessioni tra le donne e la cucina, all'insegna dei rapporti di cura, tra il Medioevo e i giorni nostri.Il 18 maggio è stata invece la volta dello scrittore Paolo Di Paolo, finalista al Premio Strega nel 2013 con il bellissimo romanzo Mandami tanta vita, ispirato alla figura di Piero Gobetti. All'incontro ha partecipato, in rappresentanza del Comune, il Vicesindaco Michele Sollecito, che ha espresso la sua piena soddisfazione per il progetto realizzato con la rete scolastica, ringraziando tutti gli attori degli eventi precedentemente svolti.Durante la videoconferenza è intervenuto anche il Dirigente scolastico dell'IISS "Amerigo Vespucci", di cui il "Matteo Spinelli" rappresenta la sede giovinazzese. Il professor Carmelo D'Aucelli ha sottolineato l'importanza per le giovani generazioni della lettura, fonte di stimoli e di apertura al mondo e al reale, oltre che di straordinario arricchimento culturale. Ha tenuto, inoltre, a esprimere la sua gratitudine al Comune di Giovinazzo per il progetto appena conclusosi, di cui si auspicano ovviamente futuri sviluppi.Seguiti dai docentihanno dialogato con Paolo Di Paolo studenti delle classi 3C del Liceo Scientifico, 3D dell'Opzione Scienze applicate, 3A e 4A del Liceo Classico. Gli alunni hanno evidenziato un vivo coinvolgimento nella tematica del saggio, il bel volume Svegliarsi negli anni Venti, affascinante viaggio in amebeo tra passato e presente, che istituisce continui raffronti in dissolvenza tra gli anni Venti del Novecento e questo primo scorcio del XXI secolo. Momento che – complice il trauma della pandemia da Covid 19 – ha ridisegnato gli equilibri dell'umanità, nel perturbante risveglio da una condizione di edonismo gaio e frenetico, paragonabile per certi versi allo shock del kafkiano Gregor Samsa che si ridesta metamorfosato.L'ispirazione dell'autore; la scelta dei testi letterari che puntellano la suggestiva riflessione di Di Paolo e costituiscono, accanto al vissuto e all'attualità, l'ossatura dell'opera; le riflessioni sul cambiamento climatico e sugli effetti della globalizzazione; la paura per il futuro, parola "bellissima e insieme minacciosa": sono questi i temi che hanno tenuto banco durante l'incontro, visionabile in diretta sul canale YouTube del Comune di Giovinazzo.Un'ulteriore occasione di crescita e di formazione per gli studenti del "Matteo Spinelli", punto di approdo di un significativo ciclo di conferenze on line che ha veduto personaggi di rilievo della scena culturale nazionale dialogare con gli allievi dell'Istituto.