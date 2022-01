Giovinazzo finisce nelle case dei tedeschi grazie ad uno spot

«L'ultimo degli spot girati a Giovinazzo. A differenza di quello della scorsa estate, questa volta le immagini di Giovinazzo andranno in tutta Europa e non solo in Italia».Le parole del sindacosono rimbalzate in rete nelle scorse ore. Cala porto è stata il set per la pubblicità televisiva di un, con spot che viene mandato in diversi Paesi che parlano quella lingua.«Una troupe di circa 70 professionisti - ha spiegato il primo cittadino - ha lavorato nel nostro specchio d'acqua a fine settembre scorso.E questa bellissime immagini sono il risultato. È il segno inequivocabile che Giovinazzo è cresciuta e che siamo una solida realtà riconosciuta a livello internazionale. Questa la migliore risposta a chi sa solo chiacchierare e criticare solo e soltanto - è l'affondo contro i detrattori della sua amministrazione -. È stato un percorso lungo e tortuoso per ridare il giusto lustro alla nostra città ma la soddisfazione è grande e la condivido con tutti voi che siete parte di questa magia che si chiama Giovinazzo», ha quindi concluso.A questo link il video completo con il passaggio girato con lo splendido profilo della Cattedrale romanica sullo sfondo.