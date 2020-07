L'ANPI Giovinazzo celebra il 76° anniversario della morte di Angelo Ricapito

Di seguito il comunicato stampa dell'sulla manifestazione che intende celebrare il 76° anniversario della morte di, partigiano giovinazzese ucciso ad Arezzo per mano nazifascista.Martedì 14 Luglio alle ore 19.30, nel 76° anniversario della morte di, partigiano giovinazzese, martire della Resistenza, avvenuta ad Arezzo nel 1944 per mano nazifascista, e nell'anno in cui è stato commemorato, il 25 Aprile, il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la Sezione ANPI di Giovinazzo, intitolata proprio al suddetto partigiano, alla presenza delle Autorità cittadine, il Sindaco di Giovinazzo,, e il Presidente del Consiglio Comunale,organizza e promuove, in collaborazione con ile l'Associazione, una manifestazione in memoria del nostro illustre concittadino.La manifestazione che si terrà proprio in Via Angelo Ricapito a Giovinazzo, sarà incentrata sull'esposizione alla cittadinanza delle nuove targhe toponomastiche a lui dedicate. Il rappresentante provinciale di ANPI Bari,, studioso e scrittore di numerose pubblicazioni sul tema dell' antifascismo, illustrerà, grazie ad alcune note biografiche la figura di Ricapito.La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale.