L'Aiap Giovinazzo indice un corso estivo per provetti presepisti

questo è il titolo del nuovo corso di arte presepiale ideato ed organizzato dall'associazione Aiap,, sede di Giovinazzo.L'iniziativa nata con il patrocinio del Comune è inserita nel programma delle iniziative dell'estate 2021 promosso dall'assessorato alla Cultura.Il corso teorico e pratico presenterà le tecniche base di presepistica e manipolazione dell'argilla, che porterà i partecipanti alla realizzazione creativa di un presepe con l'utilizzo della pratica artistica acquisita durante gli incontri. Il corso, rivolto solo agli adulti, condurrà i corsisti all'allestimento di una scenografia che riprodurrà uno scorcio di Giovinazzo, grazie alle acquisite capacità di manipolazione dell'argilla, della cottura e della pitturazione dei manufatti.Gli incontri si terrannonei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nel salone "Don Nicola Melone" della Parrocchia Sant'Agostino.Il corso vuol essere un'occasione d'incontro a carattere sociale sul territorio oltre che collaborazione di tipo associativo per il gruppo dei presepisti dell'Aiap di Giovinazzo, dopo un anno e mezzo di stop. Un'esperienza di formazione creativa in estate, periodo dell'anno lontano dall'idea di dedicare attenzione al presepe, elemento vissuto in pieno inverno, si prefigge di riscoprire i valori cristiani, quelli rappresentati dalla Sacra Famiglia, ed in secondo luogo significa mantenere viva l'arte presepiale e non ultima per importanza, la scoperta di tecniche manuali oltre che creative.Il corso sarà tenuto daLe prenotazioni dovranno pervenire entro il 14 agosto fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni e informazioni si possono contattare Alberto Fiorentino al numero 329-4538006 e Giuseppe Lobasso al 339-8426459 ; ci si può iscrivere inviando una email all'indirizzo : aiapgiovinazzo@gmail.com