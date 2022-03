L'Aiap Giovinazzo consegna un defibrillatore alla città

Questa sera, sabato 19 marzo, l'Associazione italiana amici del presepe consegnerà un defibrillatore alla città di Giovinazzo. La cerimonia si svolgerà nella Cittadella della Cultura a partire dalle ore 18.00, alla presenza delle autorità.Grazie ai numerosi visitatori della mostra svoltasi nel mese di dicemre 2021, denominata "Il Natale, una luce di speranza", ideata e organizzata dall'associazione che riunisce i presepisti, è stato possibile raccogliere una somma destinata all'acquisto del macchinario.In quella occasione, il pubblico dei visitatori donò un contributo volontario e partecipò alla lotteria di beneficenza; con il ricavato di queste due iniziative l'Aiap ha potuto procedere a questa donazione, un gesto solidale, anche quest'anno, come avviene da molti anni a questa parte.Il defibrillatore, è bene ricordarlo, è un grande ausilio nel caso di arresto cardiaco, un vero e proprio "salvavita" efficace nella cardioprotezione. Per il corretto utilizzo, infatti, i soccorritori, che potrebbero anche non essere medici o personale sanitario, dovranno seguire passo passo semplici indicazioni, presenti sul defibrillatore e poter così agire con rapidità.L'Aiap, inoltre, informa che a partire dal 7 aprile, ogni giovedì fino al 4 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la sede associativa sita nella Cittadella della Cultura, in piazza Sant'Agostino, si svolgerà un corso base di uncinetto, nel quale saranno realizzate svariate tipologie di creazioni quali borse, sciarpe e tanto altro. Il corso è a numero chiuso e sarà rivolto massimo a quindici persone.Per info e iscrizioni si può inviare una mail a : aiapgiovinazzo@gmail.com